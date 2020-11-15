Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılan yarışta podyuma çıkmayı son anda kaçıran Charles Leclerc grand prix'nin ardından açıklamalarda bulundu. 7. kez şampiyon olan Lewis Hamilton'ı tebrik eden Monacolu pilot son iki virajda yaşananlarla ilgili konuştu. Leclerc'in açıklamaları şöyle:

"Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Çok fazla söyleyecek sözüm yok. Başta zordu ama yarışın ortasından itibaren inanılmaz hızlıydık. Podyuma çıkıyordum ama son 2 virajda batırdım. Sonuç olarak kendime çok kızgınım."