"BENİ GÜLDÜRÜYOR"

Zoe Kravitz, daha önce GQ'ya Channing Tatum ile birlikteliği hakkında konuşmuştu. Kravitz, "Beni güldürüyor ve ikimiz de sanatı, sanat hakkında konuşmayı ve yaptığımız şeyi neden yaptığımızı keşfetmeyi gerçekten seviyoruz" demişti.

Zoe Kravitz, daha sonra sözlerine "Bir filmi izlemeyi, onu parçalara ayırmayı, onun hakkında konuşmayı ve birbirimize meydan okumayı seviyoruz" diye devam etmişti.