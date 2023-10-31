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        Haberler Dünyadan Channing Tatum ile Zoe Kravitz'ten evlilik yolunda ilk adım! Nişanlandılar - Magazin haberleri

        Channing Tatum ile Zoe Kravitz nişanlandı

        2021'den beri aşk yaşayan oyuncu Channing Tatum ile Zoe Kravitz çiftinin nişanlandığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:21
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          Zoe Kravitz, ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu 'Pussy Island' filminin oyuncu seçmeleri sırasında Channing Tatum ile tanıştıktan sonra meslektaşıyla aşk yaşamaya başlamıştı. 2021'den beri birlikte olan ünlü çiftten mutlu haber geldi.

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          Birlikte bir Cadılar Bayramı partisinden çıkarken objektiflere yansıyan çiftten Zoe Kravitz'in parmağındaki tektaş dikkatlerden kaçmadı.

          Channing Tatum ile Zoe Kravitz'in nişanlandığı ortaya çıktı. People'ın haberine göre çifte yakın kaynaklar nişan haberini doğruladı.

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          "BENİ GÜLDÜRÜYOR"

          Zoe Kravitz, daha önce GQ'ya Channing Tatum ile birlikteliği hakkında konuşmuştu. Kravitz, "Beni güldürüyor ve ikimiz de sanatı, sanat hakkında konuşmayı ve yaptığımız şeyi neden yaptığımızı keşfetmeyi gerçekten seviyoruz" demişti.

          Zoe Kravitz, daha sonra sözlerine "Bir filmi izlemeyi, onu parçalara ayırmayı, onun hakkında konuşmayı ve birbirimize meydan okumayı seviyoruz" diye devam etmişti.

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          BİR ÇOCUK BABASI

          2009'da evlendiği Jenna Dewan'dan 2019'da boşanan Channing Tatum'un bu evliliğinden Everly adında bir kızı bulunuyor.

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          Zoe Kravitz ise daha önce oyuncu Karl Glusman ile evliydi. İkili, 2021'de yollarını ayırmıştı.

          Fotoğraflar: Backgrid USA, AP

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