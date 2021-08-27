Rumen basınında çıkan haberlere göre, son 4 yıldır ligi şampiyon tamamlayan CFR Cluj Kulübünün sahibi Ioan Varga, Avrupa kupalarında beklediği başarının gelmemesi üzerine ani bir kararla teknik direktör Sumudica'nın görevine son verdi.

Varga, 2 Haziran'da göreve başlayan Sumudica'yı ve ekibini, Kızılyıldız ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmesinin kaybedilmesinin ardından kovduğunu açıkladı.

50 yaşındaki teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gelen sorular üzerine, "Asla istifa etmeyeceğim. Ligde oynadığımız tüm maçları kazanmış ve yolumuza UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam ederken, neden ayrılayım ki? Bunun için delirmiş olmam lazım." yanıtını verdi.

Sumudica, sabah kulüp tesislerine geldiğinde ise nahoş bir sürprizle karşılaştı. Rumen çalıştırıcı, Varga'nın talimatıyla giriş kapısından içeri alınmadı.

Rumen basını tarafından çekilen görüntüsü sosyal medyaya yansıyan Sumudica'nın görevliye, "Bu takımın teknik direktörüyüm ve görevden alındığım tarafıma resmen bildirilmedi. Programda olduğu gibi antrenmana geldim ve tesise girmeme izin verilmiyor. Takım patronuyla konuşmadık bile." dediği görüldü.

Olay sonrası Sumudica'nın, oyuncularıyla stadın yanındaki otoparkta buluşup konuştuğu da öne sürüldü.

Türkiye liginde Kayserispor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran Sumudica, CFR Cluj'deki görev süresinde ligde 6'da 6 yapmış, çıktığı toplam 15 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamıştı.