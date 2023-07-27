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        Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor CFR Cluj - Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN - Adana Demirspor Haberleri

        CFR Cluj - Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN

        CFR Cluj-Adana Demirspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Romanya ekibi CFR Cluj'a konuk oluyor. Tarihinin ilk Avrupa kupası maçına çıkan mavi-lacivertliler, rakibi karşısında avantajlı bir skor alarak Türkiye'ye dönmek istiyor. CFR Cluj Adana Demirspor maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

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        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 19:37
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        Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Romanya ekibi CFR Cluj ile karşı karşıya geliyor. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden mavi-lacivertliler, Romanya'dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

        STAT: Dr. Constantin Radulescu

        HAKEM: Elchin Masiyev (Azerbaycan)

        SAAT: 20.30

        YAYIN: TV 8,5

        Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor

        Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Ndiaye

        RÖVANŞ 3 AĞUSTOS'TA

        Adana Demirspor ile CFR Cluj arasındaki rövanş mücadelesi 3 Ağustos Perşeme günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 21.00'de başlayacak.

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        Adana Demirspor-CFR Cluj eşleşmesinde tur atlayacak taraf, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek(Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 4'üncü tamamlayan Adana ekibi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanmasıyla, tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

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