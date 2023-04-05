Cezmi Baskın da aday

MEHMET ASLANTUĞ DA ADAY OLMUŞTU



Oyuncu Mehmet Aslantuğ da milletvekili adayı olarak öne çıkmıştı.

Erkan Baş, bu duyuruyu 29 Mart'ta yapsa da Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olma kararını aslında 2023 Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta yapılacağının açıklanmasıyla almıştı. Bu nedenle de rol aldığı diziden ayrılmıştı.



Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ'un adaylığını sosyal medya hesabından, "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum" notuyla duyurmuştu.



Fotoğraflar: AA, DHA, İHA