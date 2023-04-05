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Cezmi Baskın da aday - Magazin haberleri

Cezmi Baskın da aday

Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan'ın ardından Cezmi Baskın'ın da 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 2023 Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olacağı açıklandı

Giriş: 05.04.2023 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 2023 Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanlığı için adaylar belirlendi. Milletvekili adayları da belirlenmeye başlandı. Bazı ünlü isimlerin de milletvekilliği için aday olduğu açıklandı.

    Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, oyuncu Cezmi Baskın'ın partiden milletvekili adayı olacağını duyurdu.

  • Melis Akyürek, "Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın, aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz" açıklamasında bulundu.

  • "GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da oyuncu Serhat Özcan'ın partisinden milletvekili adayı olacağını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erkan Baş, adaylık teklifini kabul eden Serhat Özcan'a teşekkür etmişti.

    Erkan Baş, paylaşımında, "Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan, adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti. Gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer vermişti.

  • MEHMET ASLANTUĞ DA ADAY OLMUŞTU

    Oyuncu Mehmet Aslantuğ da milletvekili adayı olarak öne çıkmıştı.
    Erkan Baş, bu duyuruyu 29 Mart'ta yapsa da Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olma kararını aslında 2023 Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta yapılacağının açıklanmasıyla almıştı. Bu nedenle de rol aldığı diziden ayrılmıştı.

    Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ'un adaylığını sosyal medya hesabından, "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum" notuyla duyurmuştu.

    Fotoğraflar: AA, DHA, İHA

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