Cezayirli genç kadın evinde ölü bulundu

Cezayirli genç kadın eşi tarafından evinde ölü bulundu
Samsun'da Cezayir uyruklu kadın, eşi tarafından evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde Ramazan A., evine gittiğinde Cezayir uyruklu eşi Asma Sıdı Aıssa'yı (30) yanında 10 aylık bebeği ile hareketsiz halde yatarken buldu.
Ramazan A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Adrese sevk edilen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Asma Sıdı Aıssa'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Beyin kanaması geçirerek öldüğü tahmin edilen genç kadının kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.