Cezayir’de yeni tip koronavirüse karşı dayanışma ruhu

31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cezayir genelinde 20 vilayete yayılan koronavirüs karşısında hükümet, 10 ayrı vilayette akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağının yanı sıra salgının merkezi haline gelen Buleyde vilayetinde genel karantina ilan etti.
Halk da sosyal medyada bilinçlendirme kampanyalarına destek vererek, evde kalma ve virüsün yayılmasını engelleme çağrısı yaptı.
Dünya genelinde olduğu gibi Cezayir'de de sağlık sektörünün ağır baskı altına girmesi karşısında iş dünyası öne çıkarak yardım kampanyaları başlattı. Cezayir genelinde, salgına karşı seferberlik ve dayanışma ruhu harekete geçti.
- "Hepimiz Buleyde’yiz"
Koronavirüs salgınında ülkedeki vakaların yaklaşık yüzde 42'sine ev sahipliği yapmasıyla Buleyde vilayeti, merkeze dönüştü. Cezayir yönetimi, 23 Mart’ta, en az 10 gün boyunca vilayet çapında genel karantina uygulaması başlattı.
Cezayirliler, Buleyde sakinlerine sosyal medya üzerinden destek mesajları verdi.
"Hepimiz Buleyde’yiz", "Buleyde kazanacak", "Buleyde yenilmeyecek" şeklindeki etiketlerle dayanışma mesajları yağdıran kullanıcılar, konuyu en çok bahsedilenler arasında en üst sıralara taşıdı.
Cezayir’e Fransa’dan gelen ve daha sonra koronavirüse yakalandığı anlaşılan bir kişinin 14-21 Şubat tarihlerinde Buleyde'deki ailesini ziyaret etmesiyle, vilayet salgına yakalanmıştı.
Buleyde vilayetinde, gurbetçinin ziyaret ettiği ailesinden bir anne (53) ve kızı (24) olmak üzere iki kişiye daha Kovid-19 teşhisi konmuştu.
Buleyde’deki aile içinden Kovid-19 teşhis edilen kişi sayısı bir hafta içinde 20’ye yaklaşmıştı.
- Sağlık sektörüne destek
Ülke genelinde sağlık sektörünün işini kolaylaştırmak için üniversiteler, gönüllüler ve iş dünyasının katıldığı bir dayanışma kampanyası başladı.
Cezayir’deki bazı 3 ve 4 yıldızlı oteller, yurt dışından gelerek karantinada kalması gereken Cezayirlilere ve yabancılara kapılarını ücretsiz olarak açtıklarını açıkladı.
Sağlık çalışanlarının bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu virüse karşı koruyucu önlem sağlayan tıbbi maske ve kıyafetler için de terziler, üniversiteler, gönüllüler ve imalathaneler kolları sıvadı.
Salgının merkezi konumundaki Buleyde vilayeti yakınındaki bir imalathanenin sahibi günde 600 maske üretebildiğini ve bunu çevredeki ilgili kurum ve kuruluşlara ücretsiz sağlayacağını açıkladı.
Aynı şekilde, koruyucu sağlık ürünlerinin üretiminde kullanılacak ham maddenin alınması ve imalathanelere sağlanması için aktivistler de yardım kampanyaları başlattı.
Ülkenin batısındaki Muasker Üniversitesi’ndeki öğretim görevlileri, öğrencilerin katılımıyla hastanelere ve sağlık merkezlerine dağıtılmak üzere yüklü miktarda maske ürettiklerini açıkladı.
- İş dünyası, tıbbi ekipman için adım attı
Cezayir Sağlık Bakanı Rahman Buzid, pazar günü yerel bir radyo programında yaptığı açıklamasında, kendisine ulaşan iş insanlarının solunum cihazlarının alımı ve nakliyesini üstlenmek için gönüllü olduklarını söyledi.
Cezayirli bir gazeteci, iş dünyasının kendi aralarında para topladığını ve hızlı tanı test kitlerini almak için girişimlerde bulunduğunu paylaştı.
Yerel basında, iş dünyasından farklı şirket ve şahısların Sağlık Bakanlığına dezenfektan, tıbbi ıslak mendil, koruyucu kıyafet gibi bağışta bulunduğuna ilişkin çok sayıda haber yer aldı.
Cezayir’de koronavirüs teyitli vaka sayısı 584'e ulaşırken virüs nedeniyle 1'i doktor 35 kişi, hayatını kaybetti.
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