30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başkent Cezayir'in güneyinde yer alan El-Buleyde kentindeki Frantz Fanon Devlet Hastanesi'nin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada tedavi altındaki doktor Siahmed Mehdi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.
Cezayirli doktorun, koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu Frantz Fanon Hastanesi'nde genel cerrahi bölüm başkanı olduğu aktarıldı.
Yeni tip koronavirüs salgınında ülkenin merkezi haline gelen Buleyde ili, 23 Mart'ta karantina altına alınmıştı. Daha önce başkent Cezayir için alınan gece sokağa çıkma yasağına ek olarak 26 Mart'ta 9 ayrı vilayette de aynı uygulamanın başlatılması kararlaştırılmıştı.
Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetmiş, 511 kişide virüs tespit edilmişti.
HÜKÜMETTEN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK VAADİ
Öte yandan Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan karantina sürecinde ihtiyaç sahibi tüm ailelere destek olunacağını duyurdu.
Cerrad, karantina altına alınan Buleyde sakinleri ve salgının durumuna ilişkin bilgi almak için ili ziyaret etti.
Ziyareti sırasında yaptığı açıklamada karantina nedeniyle geçimlerinde sıkıntı yaşayan ailelere destek olunacağını ifade eden Cerrad, "Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından ülkenin içinde bulunduğu zor finansal koşullara rağmen ister kentte ister köyde ister çölde olsun hiçbir Cezayirli aileyi yalnız bırakmayacağız." dedi.
Cezayir Cumhurbaşkanlığı, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un "küresel petrol fiyatlarındaki çöküşün etkileriyle mücadele etmek için acil kemer sıkma planını" duyurmuştu.
Cezayir, dünya piyasalarında petrol fiyatlarının düşmesiyle 6 yıldır ekonomik kriz yaşıyor. Ülke, döviz gelirlerinin yüzde 93'ünü doğal gaz ve petrolden elde ediyor.
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