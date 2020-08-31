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Cezayir ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1501'e, Umman'da 677'ye yükseldi.

31.08.2020 - 09:16 | Güncelleme: ABONE OL
Cezayir ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
AA

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 364 kişinin enfekte olduğu, 261 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybı 1501'e, vaka sayısı 44 bin 145'e yükselirken, 30 bin 978 kişi sağlığına kavuştu.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 539 kişide virüs tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybının 677, vaka sayısının 85 bin 544 olduğunu, 80 bin 459 kişinin iyileştiğini kaydetti.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 73 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu, 22 kişinin iyileştiği belirtildi.

Bugüne dek virüs nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 1966'ya, iyileşen kişi sayısı 1488'e yükseldi.

,Laith Al-jnaidi

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