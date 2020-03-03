Cezayir ve Katar'da koronavirüs nedeniyle iki uluslararası fuar iptal edildi

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Organizatör şirket NAPEC tarafından yapılan açıklamada, 15-18 Mart'ta Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenmesi planlanan fuarın Kovid-19 nedeniyle 6-9 Eylül tarihlerine ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, fuarın ertelenmesinde salgın tehlikesinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde iptal edilen uçak seferleri nedeniyle katılımcıların ulaşım sıkıntılarının da göz önüne alındığına dikkat çekildi.

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DIMDEX organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7. DIMDEX fuarı Sağlık Bakanlığı ve Katar hükümetinden yetkililerle yapılan yoğun istişarelerin ardından iptal edildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 tehlikesinin henüz düşük seviyede olmasına rağmen toplum sağlığının öncelikli olmasından dolayı etkinliğin düzenlenmemesi yönünde karar alındığı vurgulandı.

80 ülkenin katılacağı fuarın 16-18 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu.

Katar Sağlık Bakanlığı ülkede koronavirüse yakalananların sayısını 8, Cezayir Sağlık Bakanlığı ise 5 olarak açıklamıştı.

,Serdar Bıtmez