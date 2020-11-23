Cezayir Savaş Gazileri, Fransa Cumhurbaşkanı'nı "yalancılıkla" suçladı

Bin Hac, Macron'un, "Fransa'nın Cezayir'de sömürge döneminde işlediği katliamlarla ilgili Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile tarihi bir uzlaşıya varma konusunda anlaştıkları" yönündeki açıklamalarının ardından, şahsi internet sitesinde görüntülü mesaj yayınladı.
"Macron yalancıdır çünkü geçmişin üstüne sünger çekme konusunda anlaştıklarını söyleyerek Cumhurbaşkanı Tebbun adına konuşmuştur." diyen Bin Hac, bunun yanlış bir yöntem olduğunu ve hiçbir Cezayirli yetkilinin de bunu kabul etmeyeceğini belirtti.
Cezayirlilerin tek bir haktan bile feragat etmeyeceğini ve sömürge ile bağımsızlık savaşı döneminde Fransa'nın işlediği katliamları unutmayacağını kaydeden Bin Hac, "Macron da kendinden önceki tüm cumhurbaşkanları gibi Cezayir'in ve Cezayirlilerin Fransa'nın uşağı olduğu düşünü kuruyor. Oysaki bu düş suya düşeli çok oldu." dedi.
Macron, önceki gün John Afrique dergisinde yayımlanan röportajında, Fransa'nın sömürge döneminde Cezayir'de işlediği katliamlardan ötürü özür dilemeden tarihi bir uzlaşıya varma konusunda Tebbun ile anlaştıklarını söylemişti.
Cezayir yönetiminden, Macron'un sözleriyle ilgili açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Tebbun, 19 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdülmecid Şeyhi'yi "ulusal tarih ve arşivleri yeniden yapılandırma" göreviyle yetkilendirmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise 25 Temmuz'da Cezayir tarihi uzmanı Benjamin Stora'yı "sömürge tarihi ve Cezayir Savaşı" konusunu araştırarak "iki halk arasında uzlaşıyı" sağlamak üzere atamıştı.
Cezayir her defasında Fransa'dan sömürge döneminde işlediği suçları kabul etmesini ve özür dilemesini talep ediyor ancak Paris yönetimi geçmişe bir sünger çekilmesi çağrısında bulunarak bu isteği yerine getirmiyor.
Cezayir yönetimi, Fransa'daki arşiv belgeleri ile direnişçilerin naaş kalıntılarının geri alınması, Fransa'nın 1960-1966 tarihlerinde Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer deneylerin kurbanlarına tazminat ödenmesi ve 1954-1962 bağımsızlık savaşı sürecinde kaybolan 2 bin 200 kişiyle alakalı olmak üzere toplam 4 meselede Fransa'yla 4 yıldır müzakereler yürütüyor.
İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler, Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini ve yüz binlerce kişinin tehcir edildiğini belirtiyor.
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