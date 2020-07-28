Cezayir, Libya, Yemen, Filistin ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

AA

Cezayir Sağlık Bakanlığının açıklamasında, koronavirüs kaynaklı 8 can kaybının daha yaşandığı, 616 kişinin hastalığa yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, toplam vefat sayısının 1163'e, vaka sayısının 27 bin 973'e yükseldiği, 18 bin 837 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

- Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, 158 yeni vaka görüldü.

Virüs kaynaklı can kaybı 64'e, vaka sayısı 2 bin 827'ye yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı da 577 oldu.

- Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 483'e yükselirken, vaka sayısının 1691, iyileşen hasta sayısının 833 olduğu aktarıldı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 609 kişiye hastalık teşhisi konulduğu belirtildi.

Böylece can kaybının 316'ya, vaka sayısının 20 bin 887'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 16 bin 553'e ulaştığı ifade edildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 333 yeni vakanın tespit edildiğini bildirdi.

Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria olmak üzere tüm Filistin'de Kovid-19 nedeniyle toplam vefat edenlerin sayısı 80'e, hastalığa yakalananlar 13 bin 457'ye yükselirken, 5 bin 495 kişi sağlığına kavuştu.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 132 kişinin enfekte olduğunu duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybının 51, vaka sayısının 3 bin 882 olduğunu, 1709 kişinin sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı vefatın yaşanmadığını ancak 8 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, bugüne dek vefat edenlerin sayısının 11 olduğu, vaka sayısının 1176'ya yükseldiği kaydedildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölüm yaşanmadığı, 3 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bugüne dek virüs nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 1455'e, iyileşenlerin sayısı ise 1157'ye yükseldi.

,Ekip