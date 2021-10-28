Cezayir'den İspanya'ya doğalgaz güvencesi

AA

Cezayir Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Muhammed Arkab, halihazırda ülkeyi ziyaret eden İspanya Çevresel Dönüşüm Bakanı Teresa Ribera ile bir araya geldi.

AA'nın haberine göre; görüşmede, ticari ilişkileri güçlendirmek için elektik ara bağlantı ve gaz projeleri ile gaz pazarlaması alanında ortaklıkların ele alındığı ifade edildi.

Ülkesinin İspanya pazarına gaz arzının güvenliğini sağlamak için sarf ettiği çabalara vurgu yapan Arkab, Cezayir'i İspanya'ya doğrudan bağlayan Medgaz boru hattı kapasitesinin genişletilmesi projesi üzerinde durdu.

İspanyol Bakan da "ülkesinin, Cezayir için başta ekonomi ve enerji olmak üzere çeşitli alanlarda önemli bir ortak olmaya devam edeceğini" ve Cezayir'in İspanya'nın ana gaz tedarikçisi olduğunu ifade etti.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre de, Arkab, devlete ait Sonatrach şirketi aracılığıyla İspanyol tarafına iki tarafın üzerinde anlaştığı miktarların gönderileceğine dair güvence verdi.

Cezayir, ilişkilerinin on yıllardır gergin seyrettiği Fas ile 24 Ağustos'ta diplomatik temasını kesme kararı aldığını duyurmuştu. Cezayir'in Fas ile yaşadığı bu gerilim bölgedeki enerji hatlarına da yansımıştı.

Sonatrach, eylül başında yaptığı yazılı açıklamada, Cezayir'den İspanya'ya uzanan boru hattının kapasitesini kasım ayından itibaren yılda 8 milyar metreküpten 10 milyar metreküpe çıkaracağını açıklamıştı.

Cezayir-Fas üzerinden Avrupa'ya uzanan Mağrib doğal gaz boru hattı anlaşmasının 31 Ekim'de sona ereceği belirtiliyor. Fas, Cezayir gazını Avrupa'ya taşımak için kullanılan 12 milyar metreküp kapasiteli Mağrib doğal gaz boru hattı üzerinden hem geçiş ücreti alıyor hem de gaz tedariki sağlıyor.