Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 13 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 22 Ağustos'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.