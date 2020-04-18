Cezayir'den getirilen Türk vatandaşlarının karantinası tamamlandı - TOKAT

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurtlarına yerleştirilen 320 kişinin 14 günlük karantina süresi sona erdi.Sağlık kontrollerinin ardından yetkililer, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek karantina süreleri dolan va

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