Cezayir'den getirilen Türk vatandaşlarının karantinası tamamlandı - AMASYA

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Sultan Bayezid Öğrenci Yurdu'na yerleştirilenlerin 229 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.Sağlık kontrollerinin ardından yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, yaptığı açıklamada, bütün misafirlerin sağlığının yerinde olduğunu, hiçbir misafirin Kovid-19 testinin pozitif çıkmadığını söyledi.
Kılıç, 15 günlük karantina sürecinde en ufak bir olumsuzluk yaşamadıklarının altını çizerek, "Yiyeceğinden, barınmasına kadar, sağlık ekiplerimizin kontrollerine kadar çok iyi hizmet verdiğimizi düşünüyorum. İşçilerimizin tamamına teşekkür ederek buradan çıkmaları bize bütün yorgunluğumuzu unutturdu. İnşallah devletimiz de bu virüsten en az zayiatla kurtulacak, vatandaşlarımız da inşallah huzura kavuşacak.” diye konuştu.Tahliye edilen vatandaşlardan Doğan Günalmış da yurttaki imkanların beklentilerin çok üstünde olduğunu dile getirdi.
"Gerçekten herkese çok teşekkür ederim, burada çok güzel hizmet gördük." diyen Günalmış, şunları dile getirdi:"Bütün yetkililere buradan teşekkür ediyorum. Elimde olsa bir 15 gün daha kalmaya razıyım. Çok çok iyi bir hizmet gördük, yemekler 10 numaraydı. Odalar çok iyiydi, her ihtiyacımız karşılandı. Hiçbir sıkıntı görmedik, yaşamadık, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devlet sahipsiz bırakmadı bizi hepimiz minnettarız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!