Cezayir'deki terör operasyonunda bir asker yaşamını yitirdi

terörist gruba karşı düzenlediği operasyon sırasında çatışma yaşandığı, çatışmalar sırasında bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Teröristlere karşı yürütülen operasyonun devam ettiği, bölgede tarama çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada terörist grup hakkında bilgi verilmezken, Cezayir ordusu 90'lı yıllardan bu yana dağlık bölgelerde terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonlar yürütüyor.

,Abderrazak Boulkemh