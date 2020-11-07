Cezayir'de orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

AA

Cezayir resmi televizyon kanalının haberinde, Vehran, Eş-Şelef, Buleyde ve Tibaze kentlerinde çıkan orman yangınlara Cezayir sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Cezayir Sivil Savunma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da, Tibaze kentinin kırsalındaki orman yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiği, dumandan etkilenen 10 kişinin de tahliye edildiği ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yangının evlerine yaklaştığı üç ailenin de tahliye edilerek hükümetin tahsis ettiği çadırlara yerleştirildiği kaydedildi.

Tibaze kenti dışında çıkan yangınlardaki hasarla ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, yangıların çıkma nedeni de belirtilmedi.

Cezayir'de temmuz ayında birçok orman yangını çıkmış, Cezayir yönetimi yangınların çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu. Başbakan Abdulaziz Cerrad da yaptığı basın açıklamasında söz konusu yangınların kasıtlı çıkarıldığını belirtmişti.