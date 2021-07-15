Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun "Hirak" protestoları nedeniyle cezaevinde tutulan 101 kişiyi affetti

Cezayir resmi televizyonunun Cumhurbaşkanlığından aktardığı açıklamada, gösteriler nedeniyle mahkum 30 kişi ve tutuklu yargılanan 71 kişinin affedildiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un Kurban Bayramı münasebetiyle affettiği 30 mahkumun ve tutuklu yargılanan 71 kişinin 21 Temmuz akşamından itibaren serbest bırakılacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Tebbun, 18 Şubat'ta erken seçime gitmek için parlamentonun alt kanadını feshettiğini açıklamış, akabinde Hirak hareketinin öncü isimlerinden onlarca kişi için af kararı vermişti.

Ülkede 12 Haziran'da düzenlenen seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Tebbun 5 Temmuz'da 18 mahkumu affetmişti.

Cezayir İnsan Haklarını Savunma Birliği'nin verilerine göre, temmuz ayı itibariyle Hirak protestolarına katılan 300'den fazla aktivist cezaevinde bulunuyor.

Cezayir'deki insan hakları örgütleri ve muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Tebbun'a Hirak protestoları veya sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklananların serbest bırakması çağrısında bulunuyor.