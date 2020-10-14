Cezayir'de Buteflika'nın "gizli kızına" yolsuzluk suçlamasıyla 12 yıl hapis

AA

Başkentin batısındaki Şerraga Mahkemesi'nde, Cezayir kamuoyunun yoğun bir ilgiyle takip ettiği ve "Madam Maya" adıyla bilinen davada hüküm açıklandı.

Cezayir'de geçen yıl nisan ayında kitlesel protesto gösterileri ve ordunun sözlü müdahalesiyle iktidardan uzaklaştırılan ve resmi evliliği bulunmayan eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın "gizli kızı" olarak kendisini tanıtan Zeliha, iş dünyası ve hükümet yetkilileri arasında büyük meblağlardaki iş anlaşmalarına aracılık etmekle suçlanıyordu.

Bugün karara bağlanan davada Neşnaşi Zeliha, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla 12 yıl hapse mahkum edildi. Ayrıca Zeliha'nın tüm mal varlığına el konulması kararı verildi. Zeliha ile aynı dava kapsamında yargılanan kızları Farah ile Eman da beşer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu arada aynı davada yargılanan eski Bayındırlık Bakanı Abdulgani Zalan, eski Çalışma Bakanı Muhmmed el-Gazi ile eski Emniyet Müdürü Abdulgani Cemil, "para aklama, nüfuzu kötüye kullanma, haksız ayrıcalık elde etme, devleti zarara uğratma, kamu çalışanını yasa dışı imtiyazlar tahsis etmeye zorlama" gibi suçlamalarla 10 yıl hapis cezası aldı.

- "Buteflika, Zeliha'nın için görevlilere talimat verdi"

Madam Maya davasının 7-10 Ekim'de görülen duruşma tutanaklarına yansıyan bilgilere göre, Zeliha, hükümet ve cumhurbaşkanlığı koridorlarında oldukça nüfuzlu bir konuma sahipti.

Buteflika'nın herhangi bir eşi ve çocuğu bulunmamasına rağmen Zeliha'nın birçok kere kendisini "Buteflika'nın gizli kız çocuğu" şeklinde tanıttığı ve bu sayede büyük servet elde ettiği dava dosyasında yer aldı.

Güvenlik güçlerinin, geçen aylarda Zeliha'nın evine yaptığı baskında, yüksek miktarda nakit para, ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda mülk tapusu bulduğu paylaşıldı.

Buteflika'nın Özel Kalemi Muhammed Receb, mahkemeye verdiği ifadesinde Cumhurbaşkanı Buteflika'nın emirleri doğrultusunda farklı düzeyde devlet görevlilerine Zeliha'nın taleplerinin yerine getirilmesi için talimat verdiği belirtildi.

Zeliha, 1999-2019 yılları arasındaki Buteflika döneminde, ülke içinde, cumhurbaşkanına yakın ve nüfuzlu isimler arasında gösterilmesine rağmen ikili arasındaki ilişkinin boyutu gizliliğini koruyor. Buteflika, bugünkü davaya ilişkin de henüz bir açıklama yayınlamadı.

- Cezayir'de yolsuzluk operasyonları dalgası

Cezayir'de 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika, halk protestoları ve ordunun uyarısı neticesinde geçen yıl 2 Nisan 2019'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Cezayirliler, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" talepleriyle protestolarına devam etmişti.

Eski Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları üzerine yargı harekete geçmiş, Buteflika döneminde adı birçok skandala karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermişti. İki eski başbakan, bakanlar ve üst düzey emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu üst düzey isimler tutuklanmıştı.

Cezayirlilerin bazıları yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken, bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade rejim içinde tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunmuştu.

Ülkedeki yolsuzluk dosyalarındaki isimlerle yakın ilişkideki eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hakkındaysa henüz bir soruşturma bulunmuyor.