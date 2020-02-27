Cezayir Cumhurbaşkanının oğlu yolsuzluk davasında beraat etti

Yerel basın organlarında yer alan bilgiye göre, başkent Cezayir'deki Sidi Umhamed Mahkemesi, görevi kötüye kullanmak ve emlak sektöründe yasa dışı imtiyazlar almakla suçlanan Tebbun'un beraatına hükmetti.



Mahkeme, davanın baş sanıklarından Kemal Şeyhi'yi ise 8 yıl hapis ve 1 milyon dinar (yaklaşık 6 bin dolar) para cezasına çarptırdı.

Karara karşı temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.