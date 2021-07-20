Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Çin Dışişleri Bakanı Yi ile ikili ilişkileri görüştü

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Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, 2014 yılında Cezayir ve Çin arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının durumunun değerlendirildiği ve mevcut dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi için fikir alış verişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın da görüşmede hazır bulunduğuna yer verildi.

Görüşme sonrası basına açıklamada bulunan Yi, artarak devam eden küresel krizlere rağmen ülkesinin Cezayir ile sıkı dostluk ilişkilerinin sabit kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Yi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında iki ülkenin yakın işbirliği içerisinde olduğunu belirterek, tarafların zorlukların üstesinden gelmek için karşılıklı destek halinde bulunduğunu vurguladı.

Çin ve Cezayir'in karşılıklı güven ve desteğe dayanan bir dostluğa sahip olduğunu vurgulayan Yi, Cezayir'in ihtiyaç duyacağı aşı miktarı ne kadar olursa olsun ülkesinin bu talebe karşılık vereceğini kaydetti.