Cezayir Cumhurbaşkanı, Fransa'yı sömürge döneminde Cezayir halkını katletmekle suçladı

AA

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un 8 Mayıs 1945'te Fransız askerlerinin gerçekleştirdiği Setif ve Guelma katliamının 75'inci yılı dolayısıyla resmi haber ajansı aracılığıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, 132 yıllık sömürge döneminde Fransa’nın Cezayir halkının yarısını öldürdüğünü ve bunun insanlığa karşı işlenmiş suç olduğunu bildiren Tebbun, 8 Mayıs 1945'te, başkent Cezayir'in 300 kilometre doğusunda bulunan Setif, Guelma ve Kharrata bölgelerinde, barışçıl gösterilerde, yaklaşık 45 bin kişinin öldürüldüğünü ifade etti.

Ayrıca açıklamada, 132 yıllık sömürge döneminde, Fransa’nın 5,5 milyondan fazla Cezayirliyi öldürerek, etnik temizlik yaptığını belirtti.

Cezayir Savaş Gazileri Bakanı Tayyib Zeytuni, şubat ayı ortasında, Fransız makamlarıyla yürütülen sömürge geçmişine ilişkin görüşmelerin Paris'in "bu konudaki ciddiyetsizliği nedeniyle" askıya alındığını duyurmuştu.

Paris'in sömürge amacıyla işgal ettiği topraklar içerisinde Cezayir, bağımsızlığını en fazla bedel ödeyerek kazanan ülke olarak öne çıkıyor.

Cezayir, sömürge suçlarından ötürü Fransa'dan yıllardır tanınma, özür ve tazminat talep ediyor.