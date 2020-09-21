Cezayir, başkentteki metroyu işleten Fransız şirketiyle yollarını ayırdı

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Cezayir Ulaştırma Bakanlığına bağlı Cezayir Metro Kurumu (EMA) yaptığı yazılı açıklamada, başkent Cezayir'deki metronun idaresi ve bakımıyla ilgili Fransız şirketi RATB Developpent ile sözleşmenin 31 Ekim'de son bulacağını duyurdu.

Sözleşmenin yenilenmeyeceği belirtilen açıklamada, bunun yerine idarenin 1 Kasım'dan itibaren yüzde 100 EMA'nın sahip olduğu bir şirket tarafından yürütüleceği bildirildi.

Fransız RATB şirketi başkent Cezayir'deki ilk metro hattının işletime açıldığı Kasım 2011'den itibaren fiili olarak metronun idaresini yürütüyordu.

Başkentin güney ve doğu kesimlerine ulaşan iki metro hattında kapasite artırımı çalışmaları yürütülüyor. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçen mart sonundan itibaren kentte metro çalıştırılmıyor.

,Abderrazak Boulkemh