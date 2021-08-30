Cezayir 27 Kasım'da erken yerel seçime gidiyor

AA

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, seçmenleri 27 Kasım'da eyalet ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına çağıran bir kararname çıkardı.

Kararnamede ayrıca, 5-15 Eylül tarihlerinde seçmen listelerinin gözden geçirilmesi işlemine başlanacağı öngörüldü.

Cezayir seçim kanununa göre, seçmenlerin sandığa çağrıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde yerel seçimlerin yapılması gerekiyor.

Cezayir'de eyalet ve belediye meclislerinin görev süresi Kasım 2022'de dolacaktı.