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        Haberler Spor Futbol Cezayir: 2 - Burkina Faso: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Cezayir: 2 - Burkina Faso: 2 | MAÇ SONUCU

        Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Cezayir ile Burkina Faso 2-2 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 19:37 Güncelleme: 20.01.2024 - 19:37
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        Cezayir beraberliği son dakikada aldı!
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        Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Djamel Belmadi'nin ekibi Cezayir ile Hubert Velud'un yönetimindeki Burkina Faso karşı karşıya geldi.

        Bouake Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere sona ererken, Burkina Faso'nun gollerini 45+3'te Mohamed Konate ve 71. dakikada penaltıdan Bertrand Traore kaydetti.

        Cezayir'in gollerini ise 51 ve 90+5'te Baghdad Bounedjah kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte gruptaki ikinci maçların ardından Burkina Faso 4 puana, Cezayir ise 2 puana ulaştı.

        Grubun son maç haftasında Cezayir, Moritanya'ya karşı, Burkina Faso ise Angola'ya karşı mücadele edecek.

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