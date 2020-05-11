Cezaevlerinde koronavirüs önlemleri (1) - İZMİR

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İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre:- "İzmir’deki ceza infaz kurumlarında kuruma girişten itibaren cihazlarımızla ateş ölçerlerimizle muayeneler yapılmakta. Personel yönünden, kuruma giren jandarma yönünden, infaz kurumuna kabul edilen hükümlü ve tutuklular yönünden giriş kapısından itibaren bu tespitler yapılmakta. Ceza infaz kurumlarında hijyen şartları oluşturulmuş dezenfekte edilmiş koğuşlarda kalmaları sağlanmaktadır. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İzmir'deki cezaevlerinde de cezaevi personeli ile hükümlü ve tutuklular için önemli tedbirler alınıyor.