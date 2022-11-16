Cezaevine uyuşturucu sokan avukat tutuklandı

Kocaeli'nde, cezaevine uyuşturucu getirdiği belirlenen avukat tutuklandı..

Kandıra 1 No'lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na 10 Kasım'da giden avukat B.O.U.'nun, müvekkili olan hükümlüye uyuşturucu madde verdiğinin tespit edilmesi üzerine Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatıldı.

Avukat B.O.U.'nun ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 1 kök sökülmüş, 1 kök saksıda dikili 2 Hint keneviri, daralı ağırlığı 1,88 gram tütüne karıştırılmış esrar, 1,65 gram esrar, 1 kurusıkı tabanca ve 6 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi.

B.O.U., 14 Kasım'da gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan B.O.U., 15 Kasım'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.