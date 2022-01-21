Cezaevine girmemek için kaçtı, sahte pasaportla yakalandı

İHA

İstanbul ve Kocaeli'nde işlediği hırsızlık suçlarından hapis cezası alan ve cezaevine girmemek için sahte pasaportla ülkeden kaçan Moğolistan uyruklu kadın Uransaıkhan U, Türkiye'ye giriş yapmak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda yine sahte pasaportla yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri Moğolistan'dan Türkiye'ye gelen Uransaıkhan U'nın ibraz ettiği pasaporttan şüphelendi. 'Buyandelger Ayhs' adına ibraz edilmiş pasaportu yakından inceleyen polis ekipleri belgenin başkasına ait olduğunu tespit etti. Bunun üzerine yolcunun üst araması yapıldı. Yapılan üst aramasında yolcuya ait olduğu tespit edilen pasaport bulundu. GBT ve parmak izi kontrolünde kimliği tespit edilen Moğolistan uyruklu kadın yolcunun Kocaeli ve İstanbul'da işlediği hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve arandığı ortaya çıktı. Sahte pasaport ile gözaltına alınan kadın hırsızın, hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle sahte pasaport ile Türkiye'den kaçtığı ortaya çıktı. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Uransaıkhan U, tutuklanarak cezaevine gönderildi.