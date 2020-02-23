23 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zeynep Erbil, bir yıl önce oğlu ve gelini öldükten sonra 4 ila 12 yaşları arasında değişen 4 torununu kendisi büyütmeye başladı. Erbil'nin diğer oğlu Fikret Uğuz da, 2016 yılında annesi adına tekstil atölyesi açtı.
DHA'nın haberine göre, işleri yolunda giden Uğuz, iddiaya göre çevresine borç olarak çek verdi. Uğuz, parasını geri alamadığı gibi çekleri de ödeyemediği için hakkında haciz işlemleri başlatıldı. Uğuz daha sonra iflas etti. Tekstil atölyesine ait tüm işlemler annesi üzerine kayıtlı olduğu için de yapılan haciz işlemleri Zeynep Erbil adına uygulandı. Ödenmeyen yaklaşık 200 bin liralık borç nedeniyle Erbil hakkında 5 yıl hapis cezası verildi. Bu parayı bulamayacağını belirten Erbil, cezaevine girmek istemediğini söyledi.
'EVE HACİZ GELİNCE ÖĞRENDİM'
Eve haciz gelinceye kadar borçlardan haberinin olmadığını öne süren Zeynep Erbil, şunları söyledi:
"Oğlum iş yerini benim üzerime açtı. O da böyle olsun istemezdi. Birisi dolandırdı. Birisine hatır çeki verdi. 1 yıldır avukat ve hacizlerle uğraşıp duruyorum. 4 torunum var. Onlarla da uğraşıyorum. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben bir yere gezmeye gitmiştim. Buraya döndükten ertesi gün evime haciz geldi. Ne olduğunu bilemedim. Oğlun hatır çeki vermiş, çek senin üzerine olduğu için biz evine haciz için geldik, dediler. Oğluma haber verdim, eve geldi ve borcu ödemek için taahhüt verip anlaştık. Ancak borcu ödeyemedik.''
'CEZAEVİNE GİRERSEM TORUNLARIM ORTADA KALACAK'
Cezaevine girdiği takdirde 4 torununun ortada kalacağını belirten Erbil, "Şu an hemen ödenmesi gereken yaklaşık 200 bin lira civarında borç var. Hakkımda hapis cezası çıkmış. Onu da sonradan duydum. 5 yıl hapis cezam var. Ben 4 yetime-öksüze bakıyorum. Cezaevine girmek istemiyorum. Onların hem anneleri, hem babalarıyım. Büyüklerime sesleniyorum. 4 çocuk sokakta kalacak. Hiç kimseleri yok. Onların her şeyi benim" dedi.
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