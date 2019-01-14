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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, iddiaya göre, 20 Ağustos 2014'te Mehmet Mutlugil (34) Ziyapaşa Bulvarı'ndaki bir pasajda bulunan kahvehaneye gitti. Burada tanıdığı ancak çok samimi olmadığı Ergün Bağ (43) adlı kişi kahvehanedeki arkadaşlarına el şakası yapmaya başladı. Ergün Bağ bir süre sonra Mehmet Mutlugil'e de el şakası yaptı.
HEM ŞAKA YAPTI, HEM BIÇAKLADI
İHA'da yer alan habere göre Mutlugil, el şakası yapmaması için Ergün Bağ'ı uyarıp kahvehaneden çıktı. Ergün Bağ ise arkasından gidip Mutlugil'i, "Bana posta koyamazsın" diyerek karnından bıçakladı. Bıçaklanan Mutlugil, 22 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Bunun üzerine Ergün Bağ gözaltına alınarak tutuklandı.
Ergün Bağ, tarafından bıçaklanarak öldürülen Mehmet Mutlugil.
15 YIL HAPİS CEZASINA HÜKMEDİLDİ
Ergün Bağ hakkında, Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, Ergün Bağ'ı kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ergün Bağ'ın suçu ağır tahrik altında işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle de indirip uygulayıp 15 yıl hapis cezası verdi. Hükümlü cezasını Mersin'deki bir cezaevinde çekmeye başladı.
ORMANLIK ALANDA KENDİNİ ASTI
Bir süre önce de Bağ, açık cezaevine geçti. Bağ, bir hafta önce cezaevinden izin alarak Adana'ya geldi. Bunalıma giren Bağ, Çukurova Üniversitesi Yerleşkesine gelerek burada ormanlık alanda kendini bir ağaca asarak intihar etti. Ormanlık alanda spor yapan öğrenciler Bağ'ı görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaptıktan sonra Bağ'ın cenazesini otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırdı.
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