Cezaevinden izinli çıkan hükümlü ölü bulundu

Erzincan'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü Ö.K. (22), evinde ölü bulundu.

Cengiz Topel Mahallesi'ndeki evlerinde Ö.K.'nin (22) hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ö.K'nin hükümlü bulunduğu Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli çıktığı öğrenildi.