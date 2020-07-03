Cezaevinden izinli çıkan 2 yabancı uyruklu hükümlü yurt dışına kaçarken yakalandı

Malkoçlar köyünde devriye gezen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışan Hollanda ve Estonya uyruklu iki kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen yabancı uyrukluların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulundukları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izne çıktıkları belirlendi.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.