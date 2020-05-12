Cezaevinden izinli çıkan 2 kişi, hırsızlık suçlamasıyla yakalandı - DENİZLİ

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yumrutaş Mahallesindeki evden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.Çalıntı malzemelerin yüklendiği bir kamyonetin kent merkezine gittiği bilgisi üzerine aracı takibe alan ekipler, kovalamaca sonucu durdurdukları araçtaki Y. A (25) ve A.B'yi (28) yakaladı.Zanlıların hırsızlık suçlarından girdikleri Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli çıktıkları belirlendi.Kamyonetteki çalıntı eşyalar sahibine teslim edildi.

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