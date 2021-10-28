Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Abdullah G.´nin saklandığı evi belirledi. Abdullah G. evden çıktığı sırada polis ekiplerince yakalandı.

1991 yılında dönemin SHP İzmir Milletvekili Erol Güngör´ün oğlu Mustafa Güngör´ün meclis lojmanlarında öldürülmesi olayıyla ilgili hüküm giyen ve kısa süre önce cezaevinden firar eden Abdullah G., adliyeye sevk edildi. Abdullah G. buradaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.