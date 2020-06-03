Cezaevinden çıktıktan sonra kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk Telekom'a ait kabloların çalındığı ihbarı üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Ekipler, S.Ö. ve İ.G'yi kestikleri kablolarla suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede şüphelilerin yaklaşık 200 metre uzunluğundaki bakır kabloyu kestiği tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kablo hırsızlığından sabıkası bulunan S.Ö. ve İ.G'nin Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nden bir ay önce tahliye edildiği öğrenildi.