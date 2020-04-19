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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi başına taşla vurarak öldürdü.

AA'nın haberine göre, Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi'nde M.I, bir çay bahçesinde buluştuğu Ümit Arınç'la (44) tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda M.I, yerde bulduğu taşla Arınç'ın başına defalarca vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı ise jandarma ekiplerince yakalandı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberinde ise, 21 yaşındaki M.I.'nın infaz yasası ile cezaevinden tahliye olduğu iddia edildi.