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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Avcılar ve Küçükçekmece'de 10 gün içinde aynı model ve marka iki otomobil çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı araçların peşine düştü. Hırsız, yakından tanıdıkları bir isimdi.

CEZA DA FAYDA ETMEDİ

Ekipler, kısa bir çalışmanın ardından Mustafa I. ismine ulaştı. Şüpheli 2 yıl önce oto hırsızlık çetesine düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Mustafa I., polisten kaçarken atladığı pencereden bacağını da kırmıştı. Şüphelinin 2 yıl cezaevinde yattıktan sonra yakın zamanda serbest bırakıldığı belirlendi.

HIRSIZA ŞAFAK BASKINI

Polis, şüphelinin saklandığı adresi belirledi. Şafak baskınında Mustafa I., kaldığı evde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.