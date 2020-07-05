Cezaevinden çıktı, destek alıp kendi işinin patronu oldu

Bir suçtan dolayı 2 yıl hapis cezası alan Seyfettin Yaşar (36),tahliye edildikten sonra Afyonkarahisar'da iş aradı. Kendisine uygun iş bulamayan Yaşar, Afyonkarahisar Denetimlik Serbestlik Müdürlüğünce açılan girişimcilik kursuna katıldıktan sonra Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu aracılığıyla, İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.
İŞKUR İl Müdürlüğündeki incelemenin ardından Yaşar'ın hazırladığı proje, gönderildiği İŞKUR Genel Müdürlüğündeki ilgili komisyonca onaylandı. Yaşar, verilen nakdi hibe desteğiyle kurduğu, alçı ve dekorasyonla uğraştığı iş yerinde geçimini sağlamaya başladı.
- "Allah razı olsun devletimizden"
İş yerinde 2'si eski hükümlü 6 kişiye istihdam sağlayan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılında açık cezaevine girdiğini söyledi.
Yaşar, "Cezaevi ortamını hiç bilmiyordum ama gördüm ki sen iyi olduktan sonra herkes iyi. Cezaevine girip çıktıktan sonra herkesin bakış açısı değişiyor. Denetimli Serbestlikte bize verilen kurslarda, eğitimlerde, konferanslarda bunların hep bize artı olacağını söylemişlerdi." dedi.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü memurlarıyla görüşüp onlardan bilgi alarak projeyi hazırladığını belirten Yaşar, şunları kaydetti:
"Daha önceden zaten mesleğim alçı ve dekorasyondu. Tabii cezaevi beni etkilemişti. Cezaevinden sonra ne yapacağımı bilmiyordum ve tedirgindim. Projeyi hazırladım ve sundum. Projem onaylandıktan sonra eşya ve ekipmanlarımızı aldık. Geçen yıl işlerim çok güzeldi. Bu yıl da yine şükür güzel gidiyor. Yanımda eski hükümlü çalıştırıyorum. Onlara da iş verdim. Allah razı olsun devletimizden, böyle imkanları tanıyor bize."
- "Elimden geldiği kadar eski hükümlülere iş vermeye çalışıyorum"
Yaşar, 29 bin lira destek aldığını dile getirerek, "Geri ödemesi olmayan bir destek. İşletmeyi açalı 1,5 yıl oldu. Elimden geldiği kadar eski hükümlülere iş vermeye çalışıyorum. Çünkü ben o zorluğu çektim, biliyorum. Psikoloji altüst oluyor." diye konuştu.
Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür eden Yaşar, "Bütün hükümlülere projeye katılmalarını tavsiye ederim. Devletimiz böyle bir imkan sağlıyor. Şu anda çok da iyi işlerimiz. Ben daha önce iş bulamıyordum. Eski hükümlü olarak görüyorlardı. Yani değişik gözle bakıyor insanlarımız. Eski hükümlülerin destek almalarını isterim. Kendi meslek dallarında destek alsınlar." ifadelerini kullandı.
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