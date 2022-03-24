Cezaevinde mahkumlar isyan çıkarttı!

İHA

Bir mahkuma verilen disiplin cezası sonrası çıkan isyan nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken mahkumlar içerideki bazı malzemeleri ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi'nde akşam saatlerinde isyan çıktı.

Bir mahkuma verilen disiplin cezası sonrası isyan çıkaran mahkumlar, bir koğuşun kapısını kapatıp içerideki malzemeleri ateşe verdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, mahkumlara konuşup isyanı sonlandırmalarını istedi. Olay çıktığını duyan mahkumların yakınları da cezaevi önünde toplanarak gerginlik çıkardı.

Kalabalığın arasına giren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, içerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyleyerek kalabalıktan dağılmalarını istedi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Mahkum yakınlarına seslendikten sonra açıklamada bulunan Vali Erin, olayın bir mahkuma verilen disiplin cezası nedeniyle yaşandığını ve kontrol atında olan olayda herhangi bir ölü ya da yaralının olmadığını belirtti.

Öte yandan aynı cezaevinde 2012 yılında çıkan isyanda koğuşlar ateşe verilmiş ve 13 mahkum hayatını kaybetmişti.