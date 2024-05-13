Cezaevinde 76 kişi zehirlendi
Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde, 76 hükümlü ve personel zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı
Kampüste bulunan cezaevlerinde öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 62'si hükümlü 14'ü personel 76 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf: AA
16 hükümlü ve 11 cezaevi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
46 hükümlü ve 3 personelin tedavisi sürüyor.
Fotoğraf: AA
İncelenmek üzere yemeklerden numune alınırken, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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