Cezaevi personelini taşıyan servis aracı ile kamyonet çarpıştı; 11 yaralı

Kaza, Alifakı Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Tarsus Kapalı Cezaevi personelini taşıyan servis aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, servisteki 9 cezaevi personeliyle kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.