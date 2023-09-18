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        Haberler Gündem Trafik Cezaevi nakil aracı ile çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        Malatya'da cezaevi nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

        Malatya'da cezaevi nakil aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:09
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        Cezaevi nakil aracı ile çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        Malatya'da cezaevi nakil aracının karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Malatya-Kayseri Karayolu Akçadağ-Aydınlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

        Kayseri istikametine seyir halinde olan M.H.K. (34) idaresindeki cezaevi nakil aracı ile Malatya istikametine seyir halinde iken aniden dönüş yapıp, yön değiştirdiği iddia edilen Hanifi Şengül (63) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        Kazada cezaevi aracında bulunan 2 mahkum, 2 askeri personel ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Hanifi Şengül, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Yaralı askeri personel ile mahkumların tedavilerinin ardından taburcu edildiği kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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