DHA

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Antalya'da cezaevinden firar eden T.T.'nin Hatay'da olduğunu tespit etti.

DHA'nın haberine göre, Antakya ilçesindeki adrese baskın yapan ekipler, T.T.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.