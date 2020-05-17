Cezaevi firarisi denetimde yakalandı - İSTANBUL

AA

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mayıs 02.30 sıralarında Vali Muammer Güler Bulvarı üzerinde il giriş çıkış noktasında bir aracı durdurdu.Araçta bulunan 2 kişinin giriş-çıkış izin belgeleri bulunmadığı, şoför koltuğundaki Sadettin T'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.Polis, Saadettin T'ye 4 bin 946 lira ceza kesti. Araçtaki kişilerden birinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 56 bin 200 lira, uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi.Şüphelilerden Saadettin T'nin yoklama kaçağı olduğu, ilk anda kimlik beyan etmeyerek kendisini M.K. olarak tanıttığı ve yapılan araştırmada gerçek kimliğinin G.E. olduğu tespit edildi.Şüpheli G.E'nin cezaevi firarisi olduğu, tutuklu ve hükümlünün kaçması ve uyuşturucu ticaretinden 6 ayrı aranma kaydının bulunduğu belirlendi.Gözaltına alınan şüphelilerden Aziz K. ve G.E'ye 20 yaş altı kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan bin lira idari para cezası uygulandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aziz K. serbest bırakılırken G.E. tutuklandı.