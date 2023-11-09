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        Haberler Gündem Trafik Cezaevi aracının çarptığı kadın öldü

        İstanbul'da cezaevi aracının çarptığı kadın öldü

        İstanbul'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına cezaevi nakil aracı çarptı. Yaşlı kadın, kaza yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:37
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        Cezaevi aracının çarptığı kadın öldü
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        İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, cezaevi aracının çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Basın Ekspres yolu Bakırköy istikameti Çobançeşme mevkisinde meydana geldi.

        Otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sevim T.'ye (76), içerisinde mahkûmların bulunduğu cezaevi nakil aracı çarptı. Sevim T. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolu Bakırköy istikametindeki trafik bir süre tek şeritten verildi. Cezaevi nakil aracında bulunan mahkûmlar başka bir nakil aracına alındı.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Sevim T.'nin cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        #son dakika haberleri istanbul
        #cezaevi nakil aracı
        #trafik kazası
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