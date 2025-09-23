Habertürk
        Cezaevi aracı devrildi, 13 kişi yaralandı

        Cezaevi aracı devrildi, 13 kişi yaralandı

        Mersin'de hükümlüleri taşıyan cezaevi aracı devrildi. Kazada araçtaki 8 jandarma personeli ve 5 hükümlü hafif yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 15:56 Güncelleme: 23.09.2025 - 15:56
        Cezaevi aracı devrildi, 13 kişi yaralandı
        Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlüleri taşıyan cezaevi aracının devrilmesi sonucu 8'i jandarma personeli 13 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre yaşanan kazada midibüs, yol kenarındaki otluk alana devrildi.

        Kazada araçtaki 8 jandarma personeli ve 5 hükümlü hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince tedbir amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

