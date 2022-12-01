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Ceza yiyen taksiciden ilginç savunma: Çok bunalıyoruz o yüzden emniyet kemeri takmıyoruz

Beşiktaş’ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere toplamda 7 bin 936 lira para cezası kesilirken, ceza yiyen taksi şoförü Ergin Korkmaz, “Trafikte kaldığımız için çok bunalıyoruz o yüzden emniyet kemeri takmıyoruz” dedi.

Giriş: 01.12.2022 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
Ceza yiyen taksiciden ilginç savunma: Çok bunalıyoruz o yüzden emniyet kemeri takmıyoruz
İHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Beşiktaş havadan dron ile trafik denetlemesi gerçekleştirildi. Denetim çerçevesinde trafikte emniyet kemerini takmayan sürücülere ve ehliyetsiz araba kullandığı gerekçesiyle yabancı uyruklu bir vatandaşa toplamda 7 bin 936 lira para cezası kesildi. Trafik ekipleri dron ile havadan kurallara uymayan sürücüleri tek tek tespit ederek, oluşturulan kontrol noktasında ehliyet ve ruhsatlarını kontrol ettikten sonra cezai işlem uyguladı.

"DRONU FARK ETTİM AMA KEMERİ TAKMAK NASİP OLMADI"

Aracıyla seyir halindeyken dron tarafından emniyet kemerini takmadığı tespit edilen araç sürücüsü Mustafa Soner Saltık, “Emniyet kemeri takmadım ondan ceza yiyorum. Bir dahakine inşallah daha tedbirli olacağız. Yukarıda dronu ben fark ettim ama nasip olmadı kemeri takmak” dedi.
“Trafikte kaldığımız için emniyet kemerinden çok bunalıyoruz”
Denetimler sırasında emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan taksi şoförü Ergin Korkmaz, “Bir hata yaptık. Geriden de dronu gördük yine de kemeri takmadık. Trafikte kaldığımız için çok bunalıyoruz. Bazen emniyet kemerini çıkarmak zorunda kalıyoruz. Kendimiz için takmıyoruz. Ceza yedik, yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.

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