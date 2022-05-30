Ceza yazdı diye polise saldırdılar

İHA

Olay 28 Mayıs günü İstiklal Caddesi Mustafa Ekmekçi Meydanı önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A.'ya ait motosikleti ödünç alan M.K. motosiklet ile turlarken trafik polisi kendisinden şüphelenerek motosikleti durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan M.K. bölgeden uzaklaşırken, polis ekipleri motosikletin plakasına ceza yazdı. Plakasına ceza geldiğini öğrenen motosiklet sahibi M.A. ise durumu iletince, M.K. trafik polislerinin yanına gitti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Motosiklet kendisindeyken ceza yazan polis ekiplerinin yanına giden M.K. ile polisler tartışmaya başladı. Bu esnada tartışma büyüyünce M.K.'nin bir polis memuruna yumruk attığı ileri sürüldü. Daha sonra ise polis memurları kendisini gözaltına almaya çalışırken yanındaki bıçağı çıkaran M.K., kendisine zarar vermeye başladı. M.K.'nin elinde bıçak olduğunu gören polisler ise silahına davranarak M.K.'ye sözlü uyarılarda bulunup engellemek istedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde M.K.'nin elinde bıçakla polislerin üzerine gittiği ve kendisine zarar verdiği anlar görüntülendi. Ayrıca motosiklet sahibi M.A. ile bölgede bulunan A.M.K. isimli şahsın da polis memurlarına engel olmaya çalıştığı anlar yer aldı.

POLİSE YUMRUK ATAN MAGANDA TUTUKLANDI

Polis memurlarına mukavemet edildiği ihbarı üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve motosikletli polis ekipleri kısa sürede olayın yaşandığı yere gitti. M.K., M.A. ve A.M.K., burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. ve A.M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yumruklu saldırıya uğrayan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.