Ceza kesmek için arabaya yaklaşan polis ilginç bir not buldu! Bakın o notta ne yazıyordu?

Neyse ki Jim böyle bir polisti. Yapılan her ne kadar uygunsuz olsa da koşullar altında bunun sorumlu bir hareket olduğunu düşündü.

Ceza yazmak yerine 0 dolar değerinde bir uyarı cezası kesti. Wausau Emniyet Müdürlüğü, bu ilginç olayı Facebook'ta paylaştı. Gönderide şöyle yazıyordu;

Fotoğraf: Wausau Emniyet Müdürlüğü Facebook