Ceza kesmek için arabaya yaklaşan polis ilginç bir not buldu! Bakın o notta ne yazıyordu?
2017 yılında bir polis memuru yanlış park edilen bir arabaya, ceza yazmak için yaklaştı ama arabanın ön camında olan not, önce ilginç gelse de daha sonra polis tarafından takdirle karşılandı.
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2017 yılında Wisconsin'de bir kişi, gece yarısı arabasını yasa dışı bir yere park etti. O sırada görevli memur Jim Hellrood, yasa gereğince ceza yazmak için arabaya yaklaştı ancak arabanın ön camında hiç beklemediği bir not buldu.
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Notta şöyle diyordu; Bana acıyın. Eve yürüyerek döndüm. Güvenli seçimler.
Bu ilginç notun arkasında şöyle bir hikâye vardı. İsmi açıklanmayan sürücü dün gece fazlasıyla alkollüydü ve bu halde araba kullanmak istemediği için evine yürüyerek gitmişti. Ancak arabayı çektiği yerin yasa dışı olduğunu biliyordu bu yüzden notu yazarken, anlayışlı bir polise denk geleceğini umuyordu.
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Neyse ki Jim böyle bir polisti. Yapılan her ne kadar uygunsuz olsa da koşullar altında bunun sorumlu bir hareket olduğunu düşündü.
Ceza yazmak yerine 0 dolar değerinde bir uyarı cezası kesti. Wausau Emniyet Müdürlüğü, bu ilginç olayı Facebook'ta paylaştı. Gönderide şöyle yazıyordu;
Fotoğraf: Wausau Emniyet Müdürlüğü Facebook
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Park Kontrol Memuru Jim Hellrood, insanların güvenli seçimler yapmasını ve iyi bir mizah anlayışını takdir edebilir. Bu nedenle yakın zamanda gece ölçümlü parkta bırakılan bir araca uyarıda bulundu. Vatandaşa paylaşımı için teşekkürler!
Kaynak: Mysticalraven